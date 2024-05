ESCLUSIVA IN – Durante | Bento forte - ma costa! Carboni all’Inter va aspettato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sabatino, importante procuratore FIFA esperto di calcio sudamericano e noto tifoso dell’Inter, in un’intervistasu Inter-News.it ha espresso la sua opinione sul portiereche piace ai nerazzurri. Poi un parere anche sul futuro di Valentin, prima di chiudere con un commento sul mercato e lo scudetto da poco conquistato. Inter Campione d’Italia, un commento riguardo lo scudetto appena vinto e in generale la stagione dei nerazzurri? L’Inter gioca benissimo, ha vinto alla grande. L’unico rammarico è la Champions League. Io non ho una grande passione per lo scudetto, sarò sincero. Oggi una squadra come l’Inter deve andare più avanti possibile in Europa per una questione finanziaria e di brand. Se vinci lo scudetto, resti sempre nell’ambito europeo. Inoltre a livello economico ti fa guadagnare ...