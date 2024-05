E così Finì | l' eredità svenduta di An e la condanna per la casa di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L'di Alleanza nazionale nella caduta di un leader. Il destino giudiziario di Gianfranco Fini si è compiuto ieri, con unain primo grado a due anni e otto mesi. L'ex presidente della Camera è stato riconosciuto colpevole di concorso morale in riciclaggio. La sua unica colpa, pagata a caro prezzo con l'esilio dalla scena politica, è aver autorizzato la vendita delladi boulevard Princess Charlotte 14, a, un magnifico loft lasciato inal partito di via della Scrofa dalla contessa Anna Maria Colleoni. Di quella sofferenza ne ha parlato lui stesso in un'intervista al Tg1: «Ho pagato un prezzo salato a livello umano, anche per il coinvolgimento familiare. A livello politico c'è l'amarezza perché qualcuno, anche a destra, ha colto l'occasione ...