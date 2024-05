Diffidati Borussia Dortmund-Psg | ci sono giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Idi-Psg: andiamo a scoprire se ciindel? La risposta è no: non c’è nessun giocatore aperché le ammonizioni accumulatestate cancellate dopo i quarti e per questo motivo soltanto chi dovesse essere espulso alandrà a saltare la finale, mentre solo chi sarà espulso all’andata salterà la sfida di. Per questo motivo, nessun calciatore dei tedeschi o dei parigini salterà ilse dovesse rimediare una semplice ammonizione al Signal Iduna Park. Buone notizie, in sostanza, per Terzic e Luis Enrique durante la ...