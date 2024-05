’Deco’ per ravioli e cavagnolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Deco, denominazione di origine comunale, per i piatti tipici, e per gli eventi Sagra dell’Uva e Fiera del Molinello. A Vezzano si arricchisce l’albo dei piatti della tradizione e delle manifestazioni meritevoli di assegnazione di una ‘certificazione’ per la radicalità al territorio e per l’esistenza da generazioni. Il Comune ha attivato l’albo per preservare le peculiarità della propria terra: "Iniziative dirette a sostenere ogni forma d’intervento in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività riferite ai prodotti agroalimentari e artigianali e alle manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e quindi meritevoli di valorizzazione" è la norma che ha portato alla denominazione di ogni piatto o evento che rimarrà scritto nell’albo e certificato.