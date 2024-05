(Di mercoledì 1 maggio 2024) Idi Brindisi chiedono che l?eventuale uscita dal carbone anche prima del 2025, con la chiusuraII, si accompagni ad investimenti concreti per i...

decarbonizzazione anticipata della centrale Enel “Federico II”, sindacati infuriati: «Il territorio non conta niente» - I sindacati di Brindisi chiedono che l’eventuale uscita dal carbone anche prima del 2025, con la chiusura della centrale Federico II, si accompagni ad investimenti concreti per ...

Ci sono le alternative rinnovabili ai combustibili fossili: il G7 lo conferma - Chiusura delle centrali a carbone già nel 2024 Nel dettaglio ... la perdita di biodiversità e l’inquinamento. “La decarbonizzazione è una delle nostre principali agende”, ha affermato Pichetto Fratin, ...

Il Governo riporterà il nucleare in Italia con il mix energetico 2030-2050 - In un’intervista a La Stampa, il ministro ha poi spiegato che le energie rinnovabili non sono sufficienti a perseguire gli obiettivi che si sono imposti, e che il prossimo Piano energia e clima ...

