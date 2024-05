Dal campo Attesa per gli esami strumentali di Walukiewicz Ismajli è tornato a fare parte del lavoro in gruppo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’Empoli ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena in vista della delicata sfida di domenica prossima contro il Frosinone. C’èper conoscere l’entità dell’infortunio di, uscito a metà primo tempo contro l’Atalanta per un problema ai flessori della gamba sinistra, che svolgerà nei prossimi giorni gli. Intantoa svolgeredelin. Anche qualora dovesse recuperare per domenica, appare difficile però che possa partire titolare. Quindi la linea difensiva potrebbe essere ancora composta da Bereszynski, Luperto e Pezzella (o magari Bastoni). Difficile l’impiego del giovane georgiano Goglichidze, che non ha ancora mai ...

Napoli-Roma e Atalanta-Empoli, formazioni ufficiali - Alle 18 si gioca Napoli-Roma e queste sono le formazioni ufficiali. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, ...

Pagina 2 | Atalanta-Empoli diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla live o in differita. Le probabili scelte di Gasperini e Nicola ...

