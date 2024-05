Creare lavoro dal nulla e darlo a chi è in difficoltà | da Nord a Sud - tre esempi virtuosi di imprenditoria sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) In un’Italia dove chi ha avuto un passato difficile fatica sempre più a trovareattraverso i Centri per l’impiego e dove la disoccupazione giovanile ha una quota (21%) tra le più elevate in Europa c’è chi prova a “inventare” posti al Sud come al. Come? Cercando di puntare sulla professionalità, sulla qualità, stringendo il più possibile sinergie con il territorio. È il mondo del Terzo Settore a muoversi vorticosamente ogni giorno come tante formiche: sono storie di associazioni nate con i volontari che hanno deciso di fare il passo nel mondo della cooperazione per provare a “stare” su un mercato che esclude sempre più chi ha perso un’occupazione magari dopo una separazione, un problema di salute, un periodo di dipendenza. Un mondo delche guarda alla disabilità ma non alla fragilità che colpisce i giovani. Nella ...