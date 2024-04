Covid - AstraZeneca ammette | vaccino può causare trombosi rara

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilanti-di“in casi molto rari puòTts”, la cosiddetta ‘sindrome dacon trombocitopenia’, caratterizzata da coaguli di sangue e bassi livelli ematici di piastrine. Lo ha ammesso per la prima volta il gruppo farmaceutico anglo-svedese, nell’ambito di una causa collettiva nel Regno Unito. La notizia, diffusa dal ‘Telegraph’, rimbalza sui media britannici. “Il meccanismo causale” con cui ilpuò provocare Tts “non è noto”, ha precisato l’azienda nei documenti legali depositati in febbraio. “La Tts – ha puntualizzato inoltre– può verificarsi anche in assenza della somministrazione del. Il nesso di causalità in ogni singolo caso sarà oggetto di prove da parte di ...

