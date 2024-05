Corteo 1 Maggio 2024 a Milano - la diretta | migliaia in piazza con i sindacati

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tradizionale, dibattito e concerto finale di Omar Pedrini per celebrare il Primo. Ma su tutto un solo tema: quello del lavoro e delle condizioni di lavoro, spesso al limite della sopravvivenza economica e fisica, come emerge dal drammatico report degli infortuni in Lombardia, troppo spesso legati a turni massacranti o scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo slogan scelto daiper il, che si snoda da corso Venezia fino adella Scala, è “Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Una sorta di manifesto programmatico della Festa del Lavoro

Sta per partire la 107esima edizione del Giro D'Italia 2024 . L'evento ciclistico più atteso del nostro paese, toccherà diverse Regioni. In totale saranno 21 le tappe con approfondimenti e dirette che saranno trasmessi dalla mattina alla sera. Vediamo insieme quale sarà la programmazione tv e le ...

1 maggio: Assoturismo-Cst, per il Ponte prenotate 7 camere su 10 - Il tempo incerto rallenta un pò il turismo, ma non lo frena: per il ponte della Festa dei Lavoratori del Primo maggio sono state prenotate in media il 71% delle stanze disponibili online. (ANSA) ...

1 maggio: La Russa, le morti sul lavoro sono inaccettabili - "In occasione del 1 maggio, Festa dei lavoratori, desidero esprimere la mia soddisfazione per i dati relativi alla crescente occupazione, ma anche e soprattutto la mia affettuosa vicinanza ai ...

Ora al Cinema: ecco i Nuovi Film dal 1 maggio e tutti quelli ancora in sala - Questa settimana al Cinema: Scopri quali sono le novità cinematografiche in sala a partire dal 1 maggio 2024 e tutti i film da vedere al cinema, con la nostra Guida Cinema completa, con le trame, le r ...

