Consegnato il violino di Etab La Consolazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) TODI - È statoal Maestro liutaio Heyligers di Cremona il secondodi"La" della Scuola di Klotz di Mittenwald in Germania, attribuito secondo il Maestro Liutaio Rodolfo Fredi di Roma a Sebastian. È uno dei due strumenti – il primo, un prezioso Odoardi detto "Il Villan D’Ascoli", è stato restaurato a novembre 2022 eal primodella Scala di Milano Indro Borreani- ereditati nell’ambito del lascito della Famiglia Sardoli, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922 col titolo di patrizio di Todi. Una delegazione die Comune ha accolto il liutaio facendogli visitare gli spazi per l’allestimento in programma per febbraio 2025: si tratta della rassegna "Todi, Città del" che ...