Consar - tempo di Coppa Italia A Pordenone mancherà Bovolenta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Latorna in campo. C’è da onorare lae, magari, da mettere la ciliegina sulla torta di una stagione avvincente. Oggi pomeriggio, la truppa giallorossa, sarà di scena acontro Prata (al PalaCrisafulli, fischio d’inizio alle 18, arbitri Armandola e Pristerà; diretta in chiaro su volleyballworld.tv). È il match di andata dei quarti di finale. Ed è anche la sesta volta che le due squadre si affrontano nella stagione in corso, dopo la regular season (3-2 e 2-3) e dopo i quarti di finale dei playoff promozione (3-0, 2-3, 3-0). Ora tocca alla, dove Prata ha eliminato Aversa negli ottavi (3-0 e 3-1). Domenica sera, alle 19, al Pala de André, si giocherà il match di ritorno. In caso di parità di punti conquistati, si procederà col golden set (vengono ...

