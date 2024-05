(Di mercoledì 1 maggio 2024) Addetti/e, 1 posto Sede di lavoro: Assago Codice offerta Afolmet: 77998. Contratto: tempo determinato, full time 37,5 ore su tre turni. Le risorse si dovranno occupare deldiper la, da preparare per la successiva spedizione al cliente. Retribuzione: Ral circa 17mila euro. Per info: Afolmet.it

confezionamento prodotti per la casa - Offerta di lavoro presso Afolmet per addetti al confezionamento di prodotti per la casa a Assago. Contratto a tempo determinato full time con retribuzione di circa 17mila euro. Per maggiori informazio ...

Continua a leggere>>

Spaccia con la nonna di 104 anni in casa a Milano: arrestato - A Milano un uomo di 37 anni è stato arrestato perché spacciava droga in casa della nonna di 104 anni e della madre ...

Continua a leggere>>

Milano, 70mila euro e 5 kg di droga nella soppressata: 2 arresti - Due panetti di eroina ricoperti da soppressata calabrase e custoditi in doppi involucri sottovuoto all'interno di un box, in cui in totale sono stati sequestrati 5,2 chili di sostanza stupefacente. A ...

Continua a leggere>>