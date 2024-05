confartigianato. completo il team dell’associazione - confartigianato completa la squadra per il quadriennio 2024-2028 con nuove nomine di vicepresidenti e il presidente Pmi. Focus su promuovere imprese e affrontare la carenza di manodopera specializzata ...

Continua a leggere>>

‘BraveArt’, confartigianato premia il coraggio dei giovani imprenditori lecchesi - confartigianato Imprese Lecco ha deciso di proporre per la prima volta l'iniziativa 'BraveArt', articolata in un'Academy speciale e in un premio interamente dedicato ai neoimprenditori U40 ...

Continua a leggere>>

Apa confartigianato Imprese, anche a Monza via alla campagna per il 730! - L'associazione di categoria mette a disposizione dei cittadini il rinnovato servizio CAF – confartigianato Persone per offrire assistenza nella presentazione del modello per la dichiarazione dei reddi ...

Continua a leggere>>