Concessioni spiagge Consiglio di Stato | Stop alle deroghe e subito le gare

(Di mercoledì 1 maggio 2024). Una doccia fredda per i balneari dopo la decisione deldi. Confermata la scadenza al 31 dicembre 2023 Senz’altro una doccia fredda quella subita dai titolari degli stabilimenti balneari dopo la decisione – presa il 12 marzo scorso ma pubblicata il 30 aprile – della Settima sezione deldisullebalneari. Ildi, respingendo l’appello di una società balneare di Rapallo nell’ambito del quale richiedeva l’annullamento di alcune delibere di Giunta del Comune e vedere estesa al 2033 la sua concessione, ha richiamato – nella sentenza 03940/2024, ricercabile sul sito della giustizia amministrativa – i “principi della Corte di Giustizia Ue, 20 aprile 2023, e a ...

