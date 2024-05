Concertone Primo Maggio - da Geolier a Mahmood 10 ore di musica e impegno

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – E' tutto pronto per ildeldi Roma che oggi si prepara ad accogliere il pubblico per un’edizione 2024 all’insegna dellae dell’sociale. L'unica incognita sarà la pioggia. Per la prima volta, il palcoscenico sorge all’interno dell’antico Circo Massimo, luogo storico che oggi si trasformerà in una moderna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ...