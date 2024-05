Concertone Primo Maggio 2024 - la scaletta | aprono la serata i Negramar - chiude Piero Pelù

Niente Concertone del Primo maggio per i fotografi di testate editoriali . Il motivo? Non ci sarebbe stato spazio sufficiente per accogliere tutti quelli che pensavano di poter esercitare la professione nel giorno in cui si celebra il lavoro a livello nazionale. E chi sperava che col cambio di ... Leggi su (gazzettadelsud)

E' cominciato con oltre 20 minuti di ritardo , per problemi tecnici provocati soprattutto dalla pioggia, il Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo. Via con i Bloom, la band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, che ha presentato per la ... Leggi su (firenzepost)

(Agenzia Vista) Roma, 01 Maggio 2024 Si è tenuto a Roma il consueto concertone del Primo Maggio . Quest'anno per la prima volta la location è stata il Circo Massimo e non la tradizionale piazza San Giovanni, perché in quest'ultima sono in corso dei lavori. Molte le persone che, nonostante la pioggia ... Leggi su (iltempo)

Noemi, l'appello per la parità di genere dal primo Maggio: «Le donne sono ancora sottopagate e questo le rende vulnerabili» - Noemi è una delle conduttrici del concertone del primo Maggio che si sta svolgendo in questo momento al Circo Massimo a Roma. La cantante ha introdotto insieme a Ermal Meta i vari artisti e i loro ...

Leggi su (leggo)

Noemi, indipendenza economica per combattere violenza di genere - "Il primo Maggio deve essere fino in fondo la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, per il lavoro, per la giustizia sociale e contro le violenza sulla donne. Sempre!". (ANSA) ...

Leggi su (ansa)

Leo Gassman sul palco del primo Maggio: «Sono stanco di ricevere solo brutte notizie, abbiamo diritto ad un presente migliore» - Prima il siparietto con la madre, poi il discorso sul palco del Circo Massimo. Tra i protagonisti del Concerto del primo Maggio di Roma c'è anche Leo Gassman, entrato in scena non solo per cantare ma ...

Leggi su (ilmessaggero)