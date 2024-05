Concertone di passioni e polemiche annunciate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il barometro dice: pioggia. Con buona probabilità sarà un Primo Maggio bagnato per il popolo del Circo Massimo e per i protagonisti della maratona musicale promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany sotto l’ombrello di uno slogan evocativo quale “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. "Spero di essere all’altezza" ammette Noemi, al debutto come l’altro conduttore Ermal Meta, che dal palco parlerà pure di violenza sulle donne e parità di genere. "Questo è un palco con una grande storia, un faro puntato su temi importanti, sentiti dalla comunità, questo è il ruolo della musica". Come sempre inesorabile il ruolino di marcia. Inizio alle 13,15 con una prima parte condotta su RaiPlay da BigMama e l’esibizione di emergenti quali Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. Non mancherà neppure la fase finale del Contest 1MNEXT, che ...