Concertone 1 maggio 2024 | dove vederlo in streaming e in tv ma attenti agli orari

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il tradizionaledel 1verrà trasmesso ingratuitamente su RaiPlay dalle ore 13.15, mentre in TV verrà trasmesso in chiaro su Rai 3 a partire dalle ore 15.15 con un ricco carnet di esibizioni musicali, cantanti e messaggi politici e sociali in occasione della Festa dei Lavoratori. Il Concerto del 1al Circo Massimo – fonte: TodayPotrete però collegarvi su Rai Play già a parire dalle 13.15, quando la cantante BigMama si farà carico di esibirsi come prima performer sul palco del tradizionale concerto (che quest’anno per la prima volta cambia sede, da Piazza San Giovanni in Laterano al maestoso Circo Massimo nella Capitale); un opening musicale che sarà visibile solamente in esclusiva per Rai Play, mentre l’inizio vero e proprio del concerto, ...