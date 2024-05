Concerto Primo Maggio 2024 | ecco la scaletta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 1 maggio 2024)Va in scena a Roma al Circo Massimo ildel, in diretta su Rai 3 (e su Rai Radio2 e Rai Play) dalle 15.15, con la conduzione di Noemi ed Ermal Meta. Come ogni anno, ilne va avanti per tutto il giorno, fino a oltre la mezzanotte, con un’interruzione televisiva dalle 19 alle 20 per consentire la regolare messa in onda dei telegiornali (nazionale e regionali).lacon l’ordine di esibizione degli artisti attesi sul palco. Ladel pomeriggio (fino alle 19) Bloom Cor Veleno Atarde-Giglio-Moonari (contest 1MNEXT) Maria Antonietta e Colombre Uzi Lvke Alda Anna Castiglia Tripolare Vale ...