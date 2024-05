Colpisce la moglie con un martello e le stacca l' orecchio a morsi | 40enne ricercato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ha aggredito lacolpendola con une prendendola atanto darle una parte di un, facendola finire ricoverata in ospedale, al 'Bufalini' di Cesena con una prognosi di trenta giorni. Protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale e avvenuta a San Mauro Pascoli, nel Cesenate, un- che rischia l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate - fuggito...

Ha aggredito la moglie colpendola con un martello e prendendola a morsi tanto da stacca rle una parte di un orecchio , facendola finire ricoverata in ospedale, al 'Bufalini' di Cesena con una prognosi di trenta giorni. Protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale e avvenuta a San Mauro

I fatti risalgono alla sera del 25 aprile. L'uomo si è scagliato contro la donna durante una lite poi è scappato. Uno dei figli della coppia ha trovato la madre svenuta per terra in un lago di sangue

