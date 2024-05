Chelsea-Tottenham - Premier League | probabili formazion - pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 1 maggio 2024)è un recupero della ventiseiesima giornata die si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv,i,. A Stamford Bridge si recupera il match che fu rinviato lo scorso febbraio per permettere aldi giocare la finalissima diCup a Wembley, poi vinta dal Liverpool grazie ad un gol di van Dijk all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Gallagher – IlVeggente.it (Ansa)Due mesi dopo i Blues, così come il, vanno a caccia di punti pesanti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Mauricio Pochettino chiede strada ai “suoi” Spurs per riavvicinarsi all’Europa. Il, infatti, rischia di rimanere fuori dalle ...