Chelsea-Tottenham giovedì 02 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

...- Bayer Leverkusen CONFERENCE LEAGUE 21.00 Aston Villa - Olympiakos Fiorentina - Club Brugge PREMIER LEAGUE 20.30 Chelsea - Tottenham Pronostici per oggi e calcio in tv: Pronostici per oggi, giovedì ...

Continua a leggere>>

... la Premier League su Sky La programmazione sul calcio in TV di giovedì 2 maggio si apre con Chelsea - Tottenham , recupero della ventiseiesima giornata di Premier League. Il Chelsea viene dal ...

Continua a leggere>>