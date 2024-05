Cesena - colpisce la moglie con un martello e le strappa un orecchio a morsi | ricercato da una settimana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un uomo di 40 anni èdal 25 aprile scorso quando, durante una violenta lite, ha aggredito lacon calci, schiaffi e pugni,ndole un parte dicon un morso e poi accanendosi ancora, colpendola alla testa con un. L’episodio di violenza domestica si è consumato a San Mauro Pascoli, in provincia di, e la donna è stata ricoverata all’ospedale Bufalini con una prognosi di 30 giorni. L’uomo è ancora in fuga e rischia l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. Dopo l’aggressione la vittima è riuscita ad avvertire i vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. Portata al pronto soccorso dai sanitari del 118, per lei è stato attivato il Codice rosso e ha sporto denuncia contro il marito. La donna si è quindi sottoposta a un intervento ...