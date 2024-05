Cesena - colpisce la moglie con un martello e le stacca l’orecchio a morsi Uomo in fuga

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un 40enne di San Mauro Pascoli (in provincia di) nei giorni scorsi ha aggredito laa martellate,ndole poi aparte di un orecchio. La donna è ora ricoverata in ospedale al Bufalini di, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite al. L’, invece, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa della coppia, avvertiti dalla donna dell’accaduto. Secondo quanto ricostruito, la sera del 25 aprile l’si è scagliato contro ladurante una lite: dopo averla presa a schiaffi, pugni e calci le ha morso un orecchio,ndole una parte del padiglione auricolare, e poi l’avrebbe colpita con un ...