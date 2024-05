Catanzaro Venezia | dove vederla - orario e probabili formazioni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Al Ceravolo andrà in scena la sfida di Serie B tra: le ultimissime diconvedere il match Al Ceravolo andrà in scena la sfida di Serie B tra. Una sfida d’alta quota in cadetteria. I calabresi vogliono insidiare il quarto posto occupato dalla Cremonese,

Diretta Bari-Parma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Al San Nicola biancorossi per ottenere punti salvezza, i gialloblù per volare verso la promozione diretta in Serie A ...

Serie B: il programma della 36^ giornata - Il 1 Maggio è dedicato alla Serie B, oggi si gioca la 36^ giornata con campo principale Bari, dove i padroni di casa si giocano la salvezza, mentre per i Ducali potrebbe esserci la matematica promozio ...

Como è il tuo momento: prenditi la Serie A. Gli azzurri di Roberts all’assalto del Cittadella - A tre giornate dal termine i giochi restano apertissimi. Prime due promosse, altre sei ai playoff che inizieranno il 17 maggio. La Cremonese vive un momento difficile ma è ancora in corsa. Stroppa: "O ...

