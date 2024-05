Cassandra la naja e l’urlo dal treno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Negri Stazione di Savona Letimbro, quando il mondo era giovane. Una ragazza traccia ghirigori su un vetro appannato. E mormora qualcosa tra sé. Il dodicesimo scaglione - o almeno buona parte di esso - è in partenza per il Friuli. La ragazza è sempre lì, con l’indice che le scivola sul vetro, sembra che scriva nomi e che disegni cuori. “Lo fa per tutti i soldati che partono, a ogni scaglione. E’ la, non si perde un... dice che vuole bene a tutti quelli che partono per il reggimento...”, ti informano strizzandosi l’occhio i compagni di. “Vi voglio bene” scrive intanto la ragazza. Però, che pensiero gentile.è un nome che le si addice: la senti mormorare con accenti e toni diversi. Siamo in un impacciato mondo di uomini giovani e deboli di fronte alle minime increspature del destino. Il ...