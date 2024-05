Carrara ai playoff | Cicconi fiducioso nella rosa ampia e nel supporto dei tifosi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Aice la giochiamo alla pari con tutti". Parole e musica di Manuel. "Sono un po’ un terno al lotto perché si giocano tante partite in neanche un mese. Bisogna avere la, cosa che abbiamo, e sfruttare le occasioni e il vantaggio di giocare la seconda in casa. Sono tante le dinamiche che possono incidere sul successo finale ma non abbiamo paura di nessuno. Magari potremmo trovare qualche stadio più caldo di altri ma contiamo anche sui nostri, che possano essere ancora più numerosi". Il ’Cicco’ tira una riga sul campionato. "Il posto di miglior terza ce lo siamo meritati. Sono molto soddisfatto sia del rendimento mio che della squadra, che ritengo ottima in campo e prima ancora in spogliatoio. Poche volte mi è capitato di avere un gruppo così affiatato e consapevole di ...

Granata, buone indicazioni nonostante il ko. Iniezione di fiducia per il debutto nei playoff - Pontedera, la prestazione a Carrara ha fatto dimenticare lo scivolone contro l’Olbia. In evidenza la filosofia di gioco ...

Continua a leggere>>

Un Pontedera inedito non decolla a Carrara. I playoff prenderanno il via da Pescara - I granata terminano il campionato al nono posto. Non sono mancate le novità in formazione dopo la brutta prestazione contro l’Olbia ...

Continua a leggere>>

Carrarese – Pontedera 2-1: cicconi e Zuelli per il successo gialloblù - La partita Carrarese - Pontedera di Domenica 28 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie C, Girone B ...

Continua a leggere>>