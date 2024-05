Carmen al cinema | l' incanto dell' opera di Bizet diretta da Damiano Michieletto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ‘’, l’immortale capolavoro di Georges, si prepara a incantare gli spettatori del. Appuntamento per oggi, alle 19.45, alIl Nuovo (e in oltre 900di 21 Paesi) grazie all’accordo fra la RoyalHouse e Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it. La RoyalHouse, con la regia del geniale, trasporterà gli appassionati sotto il caldo sole andaluso, dove la spregiudicata gitanasi compiace del suo potere di seduzione. Il mezzosoprano Aigul Akhmentshina, una stella nascentea lirica, canterà nel ruoloa protagonista. Sul podio, il direttore Antonello Manacorda darà vita all’appassionata partitura di ...