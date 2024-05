Caos aerei | aumentano i disservizi e i prezzi dei biglietti sono sempre più alti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il 2024 era partito con le più rosee previsioni per il trasporto aereo: si preannunciavano numeri record per le compagnie, traffico di passeggeri e merci a livelli storici, aumenti delle rotte disponibili e, finalmente, una fine delle oscillazioni deideiche tanto avevano inciso sulla qualità dei servizi dell’ultimo biennio e che avevano costretto le istituzioni a intervenire in prima persona. In realtà i primi mesi dell’anno hanno in parte smentito le analisi più ottimistiche degli esperti. Vediamo come e le criticità che ancora emergono per chi sceglie di volare per lavoro o per raggiungere le mete di vacanza. La tratta italiana con piùin assoluto e le peggiori compagnie di volo Iniziamo proprio dall’Italia per analizzare la situazione degli scali e delle compagnie attive nel nostro Paese. Il primo ...