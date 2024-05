Campi Flegrei | terremoto - un’altra notte di paura Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nei, laappena trascorsa è stata tutto fuori che tranquilla per gli abitanti della zona. L’Osservatorio Vesuviano ha infatti registrato, a partire dalla mezza, l’inizio di un nuovo sciame sismico che ha contato finora 10 terremoti. Tra questi, due si sono distinti per intensità: il primo, verificatosi esattamente a mezzacon una magnitudo di 1.7 e epicentro nella zona della Solfatara, e il secondo, più forte, alle ore 1:23 con una magnitudo di 2.4, questa volta con epicentro nel golfo di Pozzuoli. Questa nuova sequenza sismica segue quella iniziata alle ore 19:44 del 29 aprile, composta da 49 terremoti e terminata ieri alle ore 17. Il sisma delle 1:23 è stato chiaramente avvertito a Bacoli, ma anche in tutta la zona flegrea e nei quartieri napoletani di Agnano e ...