Calciomercato, rivoluzione in arrivo La sentenza che può cambiare le regole - rivoluzione in arrivo nel calciomercato La Corte di giustizia dell'unione europea (CGUE) ha affermato che le norme della Fifa sul trasferimento dei giocatori potrebbero rivelarsi contrarie al diritto ...

Serbia: nuovo governo, vecchie ambiguità. Chi è il vicepremier Vulin, filorusso sanzionato dagli Usa - Dopo mesi di tensioni post-voto presentato il governo Vucevic: in squadra una vecchia conoscenza, considerato "impresentabile" dall'Occidente.

L’Europa ha una nuova dipendenza dalla Russia - Secondo Eurostat, l’istituto di statistica dell’unione Europea, fra il 2022 e il 2023 le importazioni in unione Europea di fertilizzanti prodotti in Russia sono aumentate del 34 per cento rispetto al ...

