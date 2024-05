Calciomercato Milan - senza Zirkzee assalto a Guirassy Ecco quanto costa

Joshua Zirkzee , attaccante del Bologna, è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ma non piace soltanto ai rossoneri Continua a leggere>>

Joshua Zirkzee, Serhou Guirassy ma non soltanto: il Milan , per il prossimo Calciomercato estivo, segue altri tre attaccanti molto forti Continua a leggere>>

Borussia Dortmund-Psg diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Il Borussia Dortmund sogna l'accesso in finale che manca dal 2013. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo averlo fatto ai gironi, nello stesso raggruppamento del milan col Borussia primo. Ai ...

Continua a leggere>>

Sacchi: "milan, non riesci a prendere un big E allora tieni Pioli" - L a decisa presa di posizione dei tifosi ha convinto i dirigenti del milan a non insistere sul nome di Julen Lopetegui come sostituto di Pioli. Anche sui profili di altri allenatori sono in corso ...

Continua a leggere>>

milan, guarda che numeri Fonseca: l'ex Roma è il miglior tecnico di Francia - Il divorzio ormai solamente da formalizzare tra il milan e Stefano Pioli ha aperto ufficialmente il casting per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. Tra.

Continua a leggere>>