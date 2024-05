Calciomercato Milan - per Joshua Zirkzee ci sono anche Juventus e Arsenal E l’Inter?

(Di mercoledì 1 maggio 2024)rimane l’obiettivo numero uno, ma occhio alla concorrenza disi defila? Il, da ormai qualche mese, ha individuato l’attaccante per la prossima stagione. Parliamo del centravanti del Bologna. Il numero nove olandese, alla sua prima avventura nel campionato italiano, ha mostrato numeri e giocate da vero predestinato, tanto che sul giocatorepiombati diversi top club, oltre al Diavolo. Ci, infatti,in prima linea per l’attaccante ex Bayern Monaco. Nei giorni scorsi si è parlatodi un forte interesse mostrato ...

Calciomercato Milan , il derby con l’Inter per Joshua Zirkzee potrebbe giocarsi con le contropartite: da Fabbian a Saelemaekers… Calciomercato Milan , il derby con l’Inter per Joshua Zirkzee potrebbe giocarsi sulle contropartite… View this post on Instagram A ... Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , Moncada attento: adesso l’Inter vuole provare l’assalto a Joshua Zirkzee per l’estate. Ecco il piano di Marotta Calciomercato Milan , anche l’Inter vuole Joshua Zirkzee: ecco il piano del club nerazzurro View this post on Instagram A ... Continua a leggere>>

l’Inter si inserisce a gamba tesa nei piani di Calciomercato del Milan : il ds nerazzurro Ausilio vuole l’attaccante del Bologna Zirkzee Giroud è il grande bomber dell’attacco del Milan ma l’attaccante francese al termine della stagione lascerà il club per trasferirsi in MLS. Questo lascerà un ... Continua a leggere>>

milan-Juve anche sul mercato: sfida da 60 milioni - milan-Juventus non è solo Serie A. I due club si sfidano in ottica calciomercato, una battaglia da 60 milioni in estate.

Continua a leggere>>

Per i bianconeri Alvaro pronto a tagliarsi l’ingaggio. Il centravanti guineano dello Stoccarda può arrivare per 17,5 milioni - Per i bianconeri Alvaro pronto a tagliarsi l’ingaggio. Il centravanti guineano dello Stoccarda può arrivare per 17,5 milioni ...

Continua a leggere>>

Juve e milan si giocano Zirkzee: incognita Arsenal, l'Inter non affonda - joshua Zirkzee si prepara a infiammare il prossimo mercato estivo. Attaccante rivelazione della Serie A, il 22enne ha già una quotazione rilevante: per meno di 50 milioni di euro sarà difficile soffia ...

Continua a leggere>>