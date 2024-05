Cadetti Ics Pian del Bruscolo alla terza finale regionale ’Tag’

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’Icsdelha fatto il bis. Dopo il successofase provinciale di atletica leggera su pista, dove l’istituito è riuscito a qualificarsifase regionali con entrambe le categorie – femminile e maschile –, i ragazzi e le ragazze della scuola si sono fatti valere anche nel rugby. Sia i(foto) che le cadette hanno raggiunto ladi TAG per gli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado, organizzata dall’Ufficio Scolasticocon la collaborazione tecnica della FIR Federazione Italiana Rugby. Un successo strepitoso arrivato dopo aver vinto a Pesaro il triangolare con l’Istituto Comprensivo Statale ‘Matteo Nuti’ di Fano e il ‘Dante Alighieri’ di Pesaro.manifestazione ...

