Buoni motivi per visitare il Deutsches Fussballmuseum prima di Borussia Dortmund-Psg

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 1 maggio 2024)significae significa Westfalenstadion, dove questa sera i gialloneri di Edin Terzic affronteranno il Paris Saint-Germain nell’andata della semifinale di Champions League. Il 50% di questo penultimo atto della Coppa dalle Grandi Orecchie parla tedesco, dal momento che sull’altra parte del tabellone a contendere al Real Madrid l’accesso alla finale ci sarà il Bayern Monaco, in un match che ha il sapore di un compendio di storia del calcio europeo. Bavaresi e vestfaliani cercheranno di riscattare in Europa il fatto che, a sorpresa, e dopo quattordici ininterrotte stagione di dominio nazionale – due titoli ile dodici, di cui undici consecutivi, il Bayern – a spodestarli dalto in Bundesliga ci abbia pensato il Bayer Leverkusen, al primo titolo della sua storia. Il Westfalenstadion ...