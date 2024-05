Bonus 100 euro - ecco i requisiti per chiederlo e da quando

La presidente Meloni affida ai social un videomessaggio in cui rivendica quanto fatto dall’esecutivo in materia di lavoro . Ma i sindacati da Monfalcone l’attaccano. Conte firma il referendum Cgil contro il Jobs act La presidente Meloni affida ai social un videomessaggio in cui rivendica quanto ... Leggi su (corriere)

Bonus 100 euro : via libera dal Governo. A chi spetta , quando arriva Bonus 100 euro : via libera del Governo all'incentivo che arriverà direttamente in busta paga a partire dall'inizio del prossimo anno. Sarà assegnato in base a particolari requisiti relativi a reddito e composizione-numerosità

Decreto Primo maggio, stretta sul lavoro nero anche per i lavori in casa: sanzioni per chi non verifica se l'impresa è in regola - A cominciare dal "bonus" da 100 euro per i redditi bassi. Qualche correzione in realtà c'è stata. La prima è che il bonus sarà pagato a gennaio del 2025 e non a Natale con la tredicesima. Il governo ...

Pera Toons: "Ridere è un gioco da ragazzi" - Che spasso! di Pera Toons (Tunué, pagg. 160, euro 15,50) è in libreria a partire da martedì 30 aprile. All'interno del libro ci sono sia le migliori battute del web di Pera sia moltissime inedite

Decreto: bonus 500 euro mensili per 2 anni - adv Il decreto prevede inoltre un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi, nel ...

