Bertinotti - strigliata alla sinistra | Non pensa più ai lavoratori

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Libero” è intervenuto l’ex presidente della Camera, FaustoUn primo maggio che Faustoche trascorrerà al Vaticano dopo aver ricevuto l’invito direttamente da Papa Francesco. Raggiunto al telefono dal quotidiano “Libero” l’ex segretario di Rifondazione ha affrontato vari argomenti. In primis ci ha tenuto a precisare che per un gruppo di studio sul lavoro è stato chiamato dal Santo Padre per affrontare importanti tematiche. Un primo maggio che, in passato, era considerata una festa. Con il passare del tempo, però, le cose sono decisamente cambiate. L’ex presidente della Camera, Fausto(Ansa Foto) Notizie.comAdesso, invece, il primo giorno di questo mese è diventato di “lotta“. Segno del fatto che il mondo del lavoro è duramente colpito da un ...