Bersani a La7 | Meloni celebra il 1° maggio dando una caramella da 100 euro lordi al lavoratore Bel modo di festeggiare questo giorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “A me questa scelta dellasembra un po’ riduttiva. Io suggerirei di scrivere sulla scheda elettorale per esteso: ‘Io sono Giorgia, io sono donna, io sono madre, io sono cristiana, io sono io e voi non siete un…’“. È il sarcastico commento di Pier Luigi, ospite di Tagadà (La7) in collegamento da Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), alla nuova trovata di Giorgiache ha invitato i suoi aficionados a scrivere semplicemente “Giorgia” sulla scheda elettorale per le elezionipee.aggiunge: “Abbiamo già visto queste cose con Berlusconi e altri. È unnon onesto di rivolgersi alla maturità dell’elettorato. Qui non c’è bisogno di confidenzialità ma di risultati sui problemi sociali fondamentali, che si chiamano sanità, fisco, lavoro e scuola. Sarà meglio ...