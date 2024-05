Berlinguer e Corona - mano tesa a Di Mare | Il passato non conta più

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Le vecchie ruggini sono alle spalle. “Ila questo punto nonassolutamente più. Un abbraccio fortissimo a Franco Di”, dice Biancadopo che Mauroha introdotto l'argomento a È sempre Cartabianca, il programma di Rete4, martedì 30 aprile. Il giornalista come noto ha annunciato, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, di avere un tumore in fase terminale, un mesotelioma dovuto all'esposizione all'amianto. Quando era direttore a Rai 3, Diaveva spesso polemizzato con, allora nella tv pubblica. “Abbiamo avuto tanti scontri con Franco Dima in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo perché, insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male, e quindi davvero tutta la forza ...