Bellanova | Sono tifoso dell’Inter da sempre Sulla parentesi al Milan …

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Raoul, ex calciatore deloggi al Torino, ha rilasciato alcune dichiarazionisua carriera fino a questo momento

Inter vista di Raoul Bellanova a Sportweek. Tanti ricordi e tanti aneddoti nel racconto dell`esterno ex Inter e attualmente al Torino , anche...

Sarri può ripartire dal Torino: piace anche ad un'inglese ma vorrebbe restare in Italia - Sarri è un’idea suggestiva. Il tecnico piace al Newcastle ma preferirebbe rimanere in Italia.

Il milan si tira indietro per Lopetegui - Nel momento in cui sembrava tutto fatto per Lopetegui al milan, l'affare sembra essersi bloccato. Il tecnico spagnolo, che piace anche al West Ham (che gli avrebbe offerto un biennale con ...

milan-Cagliari si giocherà sabato 11 maggio - Come reso noto dalla Lega Serie A, il match tra milan e Cagliari si disputerà sabato 11 maggio. La sfida, valida per la trentaseiesima e terzultima giornata di campionato, comincerà alle ore 20.45 e ...

