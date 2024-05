Bastoni e la ‘seconda stella’ personale | vicino un traguardo storico con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Alessandroè Campione d’Italia per la seconda volta con. E ora si avvicina a tagliare unin nerazzurro. SECONDA VOLTA – Lo Scudetto della seconda stella vinto lunedì 22 aprile 2024 contro il Milan annebbia la memoria degli addetti ai lavori. I festeggiamenti sono così euforici che fanno dimenticare comeabbia vinto un altro scudetto non più tardi di tre anni fa. Pertanto molti giocatori nerazzurri sono al secondo titolo in maglia Inter. E uno di questi è Alessandro, uno dei fedelissimi della seconda stella. Nonché autore di uno dei gol più iconici di questa stagione. Che ora si appresta a raggiungere un importanteanche a livello. SECONDA STELLA – Anche su ...