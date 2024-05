Il ricco programma di Divisione Regionale 2 si apre alle 21 a Guastalla, con la Saturno (30) che si gioca le residue chance s di approdare ai playoff ricevendo le Gazze Canossa (34), seconde della classe; analoga sorte per l’Aquila Luzzara (34), quarta, che alle 21,15 gioca in casa contro la ... Continua a leggere>>

Basket Dr2. Approda ai playoff anche la saturno - La saturno Guastalla si qualifica ai playoff di Divisione Regionale 2 battendo la Bibbianese. La Sampolese affronterà il Parma Basket Project, mentre il Gelso si gioca la salvezza contro il Ducale Mag ...

Basket DR2, tutti gli accoppiamenti per playoff e playout - REGGIO EMILIA – Ultima giornata di regular season del campionato DR2. Nel girone A sono cinque le vittorie casalinghe: Piacenza ha la meglio su Oglio Po per 73-65 (Fumi 23 per Piacenza. Per Oglio Po s ...

Volley serie c, d. playoff, tre reggiane giocano per la promozione:. Vigili del Fuoco, Ama San Martino e saturno - La Poliespanse Correggio festeggia la promozione in Serie C femminile di volley. Altri team lottano per salire di categoria, con play-off e semifinali in corso.

