Basket - altri guai per l’Italia in vista Preolimpico | anche Severini ko Roster da reinventare per Pozzecco

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Le brutte notizie non arrivano mai da sole per l’Ital. Negli scorsi giorni Gianmarcoha dovuto fare i conti con la notizia delle assenze di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che hanno entrambi chiuso la propria stagione con l’Alba Berlino per due differenti infortuni, e l’incertezza sulla disponibilità di Simone Fontecchio. Alla lista dei possibili indisponibili per ildi San Juan si aggiungeLuca. Il lungo del Derthonaha patito un colpo alla mano destra durante l’ultima partita casalinga contro la Virtus Segafredo Bologna e si è sottoposto ad alcuni esami nella giornata di lunedì. Per il ventisettenne di Loreto è stata evidenziata una lesione al pollice sinistro, con annessa rottura del legamento, venendo costretto ad un’operazione ...