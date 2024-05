Back To Black - la storia di Amy Winehouse

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) E’ tornata prepotentemente alla ribalta una grandissima artista, morta a soli 27 anni. E’ tornata alla ribalta perché grazie al regista Sam Taylor-Johnson nelle sale è da poco uscito il biopic di questa straordinaria e particolare voce. Il titolo del film è . Amy, la sua infanzia e l’ingresso nel music business Amy Jadenasce il 14 settembre del 1983, esattamente a Enfield, in Inghilterra. Cresce a Southgate, quartiere a nord di Londra, dove la sua famiglia, di origine ebreo-russe, è composta dal padre farmacista e dalla madre infermiera. Già in tenera età Amy dimostra di preferire la musica allo studio: fonda, a soli dieci anni, un piccolo gruppo rap amatoriale che, come si evince facilmente dal nome, si ispira alle Salt’n’Pepa: le “Sweet’n’Sour“. A dodici anni frequenta la Sylvia Young Theatre School, ma a tredici viene ...