Baby tennisti sugli scudi Cus Salvi - ancora vittorie

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Continua la splendida stagione del Cus Ferrara tennis targato, vincente nel week end in Under 14 e 16 nei tabelloni finali regionali ad eliminazione diretta. Andrea Picariello e Tommaso Caniato, nati entrambi classe 2010, con classifiche nazionali di 3.4 e 3.5, sono riusciti a ottenere una splendida quanto inaspettata vittoria contro il Tc Riccione per 2 a 1; successo che ha determinato il passaggio alle semifinali regionali. Traguardo importantissimo questo, che dà seguito al lavoro svolto in questi anni presso la struttura di via Gramicia dal tecnico Ferdinando De Luca e dal prepatatore atletico Davide Ghidoni. Infatti il Cus è passato dalla vittoria regionale e di macroarea dello scorso anno nell’under 14 con Cogo e Occhiali, al raggiungimento dei primi quattro posti con altri ragazzi in questa stagione. Nella partita contro il Tc Riccione, il capitano De Luca ...