Azienda manifatturiera assume un operaio artistico

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Proposte dagli Informagiovani della Versilia. Info e candidature su www.giovaniversilia.it. 1 CAMERIERE. Hotel a Marina di Pietrasanta per servizio ai tavoli e tutte le mansioni collegate. Esperienza nella mansione, buona conoscenza lingua inglese e tedesca, possesso Haccp e attestato di sicurezza sul lavoro. Fino a metà maggio lavoro saltuario, da metà maggio a fine agosto contratto stagionale con possibilità di rinnovo. Orario su turni, 6 giorni lavorativi su 7. Rif. IG/766. 1a Pietrasanta cerca addetto lavoro. Periodo iniziale formativo con possibilità successiva di assunzione a tempo indeterminato. Dalle 7:30 alle 15, 6 giorni lavorativi su 7. Rif. IG/764. 1 COLF. Privati a Pietrasanta cerca colf/governante per pulizia casa, cucinare, ...

Toscana, l’export va. L’analisi degli scenari: “Le aziende generano valore, ora la sfida dell’innovazione” - Tito Nocentini, direttore regionale Banca Intesa Sanpaolo: “Necessaria la politica delle infrastrutture”. La Multiutility, la Borsa e le altre realtà ...

Calano i prestiti in provincia di Lucca: gli sportelli bancari scendono a quota 161 - Flessioni più consistenti per le piccole imprese e costruzioni. Pesa l’aumento del costo del denaro, l'attuazione delle linee guida sulla valutazione del merito creditizio e il peggioramento della qua ...

