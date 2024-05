Ayrton Senna - il casco giallo e il destino degli eroi morti troppo giovani

Senna Day – Un Paese in Lacrime - Senna Day - Martedì 3 maggio 1994, aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Un volo partiva per trasportare la salma ...

Senna è oltre lo spazio e il tempo: così da fenomeno della F1 è diventato leggenda - Vi racconto il mio "rapporto" con ayrton. Da tifoso di Piquet, per me fu come una sorta di nemico inizialmente, ma col tempo fu impossbile non apprezzarne il talento e le imprese memorabili. Ci fu un' ...

Zico ricorda Senna a trent’anni dalla morte - Era il Primo maggio del 1994 quando a Imola il pilota brasiliano morì. Il racconto di Zico: «La gente era attratta da lui» ...

