Ayrton Senna - 30 anni fa la morte del più grande

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L'incidente a Imola, la fine di un'era per la Formula 1 Trent'dalladi. Il pilota brasiliano, uno dei più grandi interpreti della Formula 1, perdeva la vita il primo maggio 1994 a Imola, in un drammatico incidente al volante della sua Williams. Un giorno nero per il circus e per lo

In ogni sport esiste un momento che spacca in due la storia, che rappresenta una linea di demarcazione, un prima e un dopo. Per la Formula Uno quello spartiacque ha una data, un luogo e un’ora precisa: Imola , domenica 1 maggio 1994 , alle 14.17. È morto Ayrton Senna . Esattamente trent’anni fa. ... Continua a leggere>>

Nonostante lo scorrere del tempo nessuno potrà mai dimenticare quello che ha rappresentato per la Formula 1, e per lo sport in generale, il genio assoluto del pilota più grande di sempre Ayrton Senna custodiva una delle virtù più rare, la semplicità tramutata in carisma. Tutti sapevano che era il ... Continua a leggere>>

Accadde oggi: 30 anni fa a Imola la morte del campione ayrton senna - Accadde oggi: 30 anni fa il weekend maledetto di Imola con la morte di Roland Ratzenberger e, il Primo Maggio, di ayrton senna.

GP Brasile 1984, il complicato esordio di ayrton senna sul circuito di Interlagos - ayrton senna non è stato solo un vincente, un idolo, un’icona. È stato un uomo che ha anche dovuto incassare, subire ed essere oggetto di maledizioni. Alcune sfatate e altre no. Nel 1983 ayrton da ...

Imola 1994, Ratzenberger e senna: 30 anni dopo, ma per sempre - Fa tutto parte della relatività del tempo, di come la vivi o di come l'hai vissuta. Per chi c'era, Roland Ratzenberger e ayrton senna è come se non se ne fossero mai andati, mentre per chi non ha ...

