È morto martedì a 77 anni Paul Auster , uno dei più importanti e conosciuti scrittori statunitensi contemporanei, a causa di complicazioni dovute a un cancro ai polmoni di cui era malato da tempo. Era diventato famoso in tutto il mondo soprattutto dopo la pubblicazione della Trilogia di New ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – E' Morto Paul Auster . Secondo quanto scrive il New York Times, lo scrittore americano , 77 anni , ammalato da tempo di un cancro al polmone, è Morto nella sua casa di Brooklyn. Autore, tra l'altro, de "La trilogia di New York", "Sunset Park", "Invisibile", aveva pubblicato il suo ... Continua a leggere>>

auster e la tragedia familiare, un figlio morto per droga e una nipotina uccisa da overdose - Lo scrittore statunitense, morto oggi a 77 anni, è stato travolto negli ultimi anni da una tragedia familiare spaventosa ...

Continua a leggere>>

morto Paul auster: il grande scrittore americano aveva 77 anni - Il grande scrittore newyorkese, Paul auster, è morto a 77 anni. Si impose con la sua Trilogia di New York, il monumentale 4321 e film di culto come Smoke e Blue in the Face. A 73 anni ha scritto Baumg ...

Continua a leggere>>

Gioverà ricordare: un libro ripercorre il lavoro e la vicenda di Leo Samuele Olschki - Oggi, grazie ad Aldo e Cesare, ad Alessandro, a Daniele e ora anche a Gherardo, la Casa editrice Olschki è in pieno rigoglio ...

Continua a leggere>>