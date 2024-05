“Aumentano i suicidi - dobbiamo salvare i nostri ragazzi dal sexotortion” | l’allarme dell’NCA

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Le vittime sono soprattutto maschi tra i 14 e i 18 anni. Tra il 2022 e il 2023 il numero di casi segnalati è passato da 10.731 a 26.718, secondo il Secondo il National Center for Missing & Exploited Children (NCME ) "lo schema è spaventoso, non abbiamo mai visto nulla di simile".

Fedez annuncia LoveMI e fa ironia sul Concertone: “Non mi hanno invitato, chissà come mai!” - Fedez ha pubblicato due vocali su Instagram per annunciare il ritorno di LoveMi e per ironizzare sul Concertone del Primo Maggio ...

Juventus, il crystal palace si fa avanti per kostic - Filip Kostic è ormai destinato a lasciare la Juventus a fine stagione. Il giocatore serbo è ormai ai margini del progetto bianconero e, secondo ...

Il capo di LinkedIn Italia: «Ecco i 10 lavori più ricercati dalle aziende». Oltre 6 su 10 cercano un nuovo impiego - Chiunque abbia a che fare con il mondo del lavoro non può non conoscere LinkedIn, probabilmente il più famoso social network dedicato al business al mondo. E in un giorno come ...

